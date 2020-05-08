اطلاق 920 برنامجا تستوعب 36 ألف مقعد بالتدريب التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إطلاق 920 برنامجا تدريبيا عن بُعد، تستوعب 36 ألف مقعد تدريبي.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الدورات التدريبية تركزت مجالاتها على مهارات العمل عن بعد، وإعداد المحتوى الإلكتروني، وآلية التقييم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمتدربين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

وأضافت المؤسسة أن الدورات تأتي في سياق حرصها على تحقيق أهداف خطتها بشأن تطوير مهارات الموارد البشرية لديها.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نفذت في بداية شهر رمضان المبارك 35 برنامجاً تدريبياً عن بُعد موجه لموظفي إدارات ديوان المؤسسة بالمقر الرئيسي، والقيادات الإشرافية بالمنشآت التدريبية حول “مهارات العمل عن بعد” لمدة أسبوع بواقع 7 برامج يومياً، وذلك لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتفعيل إجراءات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية لضمان سير العمل والخدمات بفاعلية وكفاءة.