إسبانيا: القبض على “داعشيّ” كان يخطط لهجمات إرهابية

أوقفت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، رجلا مغربيا، وقالت إنه ينتمي لتنظيم داعش، وكان يخطط لشن هجمات إرهابية في مدينة برشلونة.

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه “أصبح شديد التطرف، وكان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة”. مشيرة إلى إجراء تحقيق معه، بحضور ممثلين للشرطة المغربية والأمريكية.

وقالت الشرطة إن المغربيّ على صلة بتنظيم داعش منذ أربع سنوات، لكنه لم يظهر أي علامات واضحة على تطرفه حتى وقت قريب، حيث أصبح أكثر اهتماما بالحركة الجهادية، وأظهر ولاءه لتنظيم داعش علنا، وأعلن عن كراهيته للغرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه بعد فرض العزل العام بسبب فيروس كورونا في 14 مارس، قام المغربي بعدة جولات مريبة حول المدينة، مرجحة أنه كان يقوم برصد أهداف محتملة لمهاجمتها، مستجيبًا لدعوات من جانب تنظيم داعش لأتباعه بشن هجمات في أوروبا.