خبراء طيران: توابع زلزال #كورونا مستمرة حتى 2023

توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني انخفاض الطلب على رحلات السفر عبر البلدان خلال العام الجاري، ما بين 805 ملايين إلى 1.5 مليار مقعد، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، وحظر السفر، التي فرضتها الحكومات، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة الدولية، إنه كان من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران في العالم بأكثر من 3% خلال 2020، لكن جائحة كورونا قضت على أية أحلام بالنمو، معتبرة أن أوروبا كانت الأكثر تضررا.

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي، والذي يمثل نحو 290 شركة طيران، من أن الملايين من فرص العمل قد أصبحت في مهب الريح. موضحا أن قطاع الطيران يتضمن 65.5 مليون وظيفة في أنحاء العالم، بينهم 10.5 مليون شخص يعملون في المطارات وشركات الطيران.

وليس من المتوقع أن تعود الخدمات العادية قريبًا. حيث توقع مالك شركة “بريتش ايرويز”، استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران لمدة ثلاثة أعوام، على الأقل.

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن ترك المقاعد الموجودة في الوسط خالية للحد من خطر العدوى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو إلى إفلاس الشركات.