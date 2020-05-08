الدكتور الفالح يرفع شكره للقيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة

رفع الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولسمو وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يحفظهم الله – على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وأعرب الدكتور الفالح عن اعتزازه بهذه الثقة، والتي تعتبر وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة -حفظها الله-.

كما عبر عن شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، لافتا إلى أن توجيهات سموه كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمنا في ذات الوقت لنائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان الدعم والمساندة والتي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.

وفي ختام تصريحه؛ سأل الدكتور الفالح ، الله -عز وجل- أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.