الصحة العالمية: كورونا انتقل عن طريق الخفافيش.. ويمكن أن ينتشر بين القطط والكلاب

قالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، الذي أصاب أكثر من 3.8 مليون شخص حول العالم حتى الآن، انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.

وأوضح بيتر باين إمبارك، خبير الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان، أن “كورونا” يأتي من مجموعة من الفيروسات التي ولدت أو انتشرت داخل الخفافيش، ولكنه ليس من الواضح أي من الحيوانات هي التي نقلت الوباء المستجد بعد ذلك إلى الإنسان.

وأضاف: الفيروس وصل للإنسان على الأرجح عن طريق الاتصال بالحيوانات التي يتم تربيتها بغرض استخدامها في وجبات الطعام، وأن القطط والقوارض معرضة للإصابة بالفيروس، كما أن الكلاب أيضًا قد تصاب بالوباء المستجد لكن بدرجة أقل، لافتًا إلى أهمية اكتشاف أي الحيوانات التي يمكن أن تلتقط عدوى الإصابة بالفيروس.