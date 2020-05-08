5 مرات.. شؤون الحرمين تعلن تطييب وتبخير الكعبة يوميا (صور)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، البدء في تطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، تعظيما وإجلالاً لبيت الله الحرام.

وبتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم بفضل الله تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر، خمس مرات يوميا، إضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.

وبحسب بيان؛ يعتبر تطييب الكعبة من القربات إلى الله تعالى ككسوتها، كما ذكره الإمام النووي -رحمه الله- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: طيبوا الكعبة فإن ذلك من تطهيره، إشارة إلى قوله تعالى: (وطهِر بيتي للطائفين).

يأتي ذلك في ظل الإمكانيات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للحرمين الشريفين على وجه العموم، وللكعبة المشرفة قبلة المسلمين على وجه الخصوص.