إصابات #كورونا اليوم.. جدة تتصدر بـ373 يليها المدينة 308 ثم مكة 246 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت جدة 373، المدينة 308، مكة 246، الرياض 142، الدمام 130، الجبيل 122، بيش 75، الهفوف 68، الطائف 62، الخبر 41، بيشة 29، ينبع 23، حدة 10، الدرعية 10، تبوك 8، القنفذة 7، وادي الفرع 6، الزلفي 4، صفوى 3، بريدة 3، أضم 3، الخرج 3، وحالتين في كل من الجفر، بقيق، مهد الذهب، صبيا، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثربيان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.