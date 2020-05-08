رسميا.. الموافقة على اقتراح فيفا بإجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم (الجمعة) أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاف) وافق على مقترح بإجراء 5 تغييرات في المباراة الواحدة بدلا من 3، ويمكن لمنظمي البطولات اتخاذ القرار فيما يتعلق بذلك.

وتقدم الفيفا بالمقترح بهدف حماية اللاعبين والتخفيف من الضغوط عليهم خلال جدول مباريات مزدحم متوقع، وذلك في ظل محاولات استكمال الموسم بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وسيكون بإمكان مسؤولي المسابقات المقررة حتى 31 كانون أول/ديسمبر اختيار تطبيق القاعدة المؤقتة التي تقضي بإتاحة إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

ويدرس الفيفا وإيفاب إمكانية تمديد العمل بالقاعدة المؤقتة الجديدة حتى نهاية 2021 .

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن أنه سيطبق القاعدة في حالة الموافقة عليها، كما يدرس مسؤولو الدوري الألماني (بوندسليجا) استخدامها أيضا.

ومن ناحية أخرى، أعلن الفيفا أن المسابقات التي تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، يسمح لها “بالتوقف عن استخدامه عند استئناف المنافسات”.