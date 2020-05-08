فريق طبي يجري عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بـ”كورونا” بمستشفى قوى الأمن بالرياض

تمكن فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض، من إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا، تحت إجراءات احترازية مشددة.

وضم الفريق الطبي مجموعة من الكفاءات في أقسام (النساء والولادة – العناية المركزة لحديثي الولادة – التخدير – فنيي التخدير – التمريض).

وقال رئيس قسم طب النساء والولادة الدكتور هيثم بدر، إنه اشتبه في إصابة المريضة بالفيروس أثناء متابعتها لحملها في العيادة، وبعد التأكد من إصابتها، تم تنويمها في إحدى غرف العزل وأجريت الفحوصات اللازمة لها للاطمئنان عليها صحتها وصحة جنينها ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

وأضاف أن الفريق الطبي وضع خطة العلاجية للمريضة بالتعاون مع قسمي طب الأطفال ومكافحة العدوى، مشيراً إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ات1 احياطاته الاحترازية المتمثلة في عدم زيادة العدد تماشيًا مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم طب الأطفال اللواء طبيب محمد الزهراني، أن المولود صحته جيدة بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه أي أعراض من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.