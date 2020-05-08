عبر تشخيص ناجح.. إنقاذ شاب من الشلل بعد إصابته بمرض نادر

تمكن الفريق الطبي بمستشفى ضرية العام ، من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بعد إصابته بمرض نادر جدا يعرف بـ periodic hypokalemic paralysis.

ويعد المرض عبارة عن نقص البوتاسيوم بالجسم، ويسبب شلل بالأطراف السفلية مع عدم القدرة على الحركة.

وحضر الشاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة فقدان الحركة في أطرافه السفلية، وبعد إجراء الإسعافات الأولية له وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة وتخطيط القلب.

وتبين أنه يعاني من مرض نادر الحدوث ويسمى periodic hypokalemic paralysis وهي عبارة عن نقص حاد في معدل عنصر البوتاسيم بالدم.

وتم إعطاء الشاب العلاج المناسب “بوتاسيوم” وبعد مرور 4 ساعات تحسنت حالته وتمكن بفضل الله من تحريك أطرافه السفلية، والمشي بصورة طبيعية ولله الحمد وقد غادر المستشفى وهو بصحة وعافية.