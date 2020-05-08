بدءًا من الغد.. استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل.

وقالت إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تصل سرعتها إلى 45 – 50 كيلو مترًا في الساعة.

وأوضحت أن التقلبات الجوية تشمل سيول، أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمطار متوسطة إلى غزيرة، تساقط برد، رياح نشطة، أتربة مثارة، وتشمل مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، تبوك، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، عسير، جازان، الباحة.