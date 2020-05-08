مصري الجنسية.. وفاة أول طبيب في الكويت بسبب #كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الجمعة، وفاة أول طبيب في الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

ونعى الطبيب الذي يحمل الجنسية المصرية، حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر من أطباء الأنف والأذن والحنجرة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد”.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، إن مخيمر، 62 عاما، عمل في الكويت منذ أكثر من 20 عاما، لافتة إلى أنه كان يعمل في الصفوف الأمامية قبل إصابته بكورونا ونقله إلى العناية المركزة.