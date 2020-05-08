شرطة الرياض تضبط مصنعين للخمور في مواقع متفرقة

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الجمعة)، من ضبط مصنعين للخمور، بعد تداول منشورات عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع بوادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور، فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها، وتم ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة.

وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أنه تم ضبط 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر (العرق)، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.