بعد تزايد تدخلاتها العسكرية في ليبيا وسوريا.. تركيا تتصدر قائمة صادرات ألمانيا من السلاح

كشفت مذكرة استفهامية في البرلمان التركي، عن ارتفاع استيراد السلاح بشكل هائل من ألمانيا خلال 2019، وأرجع مراقبون ذلك لدعم تدخلاتها العسكرية في ليبيا وسوريا.

المذكرة التي تقدمت بها نائبة الحزب اليساري، سفيم داغدالان، كشفت عن تصدرت تركيا قائمة صادرات ألمانيا من السلاح، حيث بلغ إجمالي صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 نحو 1.1 مليار يورو.

وتضمنت صادرات السلاح الواردة في الرد على المذكرة الاستفهامية الغواصات والدبابات والطائرات القتالية ولكنها لم تتضمن الحافلات العسكرية وسيارات الإسعاف العسكرية، وفق جريدة زمان التركية.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية إلى ارتفاع صادرات ألمانيا من السلاح خلال عام 2019 بنحو 43 في المئة لتسجل 1.1 مليار يورو على الأقل.