بعد تسجيل 5 إصابات بكورونا.. أهالي وادي الدواسر يطالبون بنقاط مسح حراري أمام البوابات

طالب عدد من أهالي محافظة وادي الدواسر، الجهات ذات العلاقة بضرورة تخصيص نقاط للمسح الحراري عند مداخل المحافظة للكشف على القادمين من خارجها، وذلك بعد تسجيل خامس حالة إصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر منها حالات قدمت من خارجها.

وقال المواطن فهد الدوسري لـ”الوئام”: يجب على الجهات ذات العلاقة بوادي الدواسر ضرورة وضع مثل تلك النقاط أسوة بالمناطق الأخرى التي فعلتها منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أن تلك النقاط تعمل على التأكد من خلو القادمين إلى المحافظة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) مما يمنع تفشي المرض، ويتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة.

من جانبه طالب المواطن محمد الدوسري، بضرورة الاستفادة من منصة التطوع الصحي، مشيرًا إلى أن بها عدد كبير من المتطوعين المسجلين، داعيًا مستشفى وادي الدواسر إلى العمل على الاستفادة من تلك المبادرات واستيعابها في مجال المسح الحراري أو توعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: “قبل أن تقع الفأس بالرأس لابد أن يتم وضع تلك النقاط أمام البوابات والمداخل المختلفة، وتفعيل المبادرات لإجراء المسح الحراري على المسافرين القادمين إلى المحافظة ، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عصر اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في وادي الدواسر، وذكرت مصادر أن الإصابة لشخص قادم من خارج المحافظة، مما رفع عدد الاصابات المسجلة إلى 5 إصابات حتى الآن.