“تقنية القنفذة” تحصل على جائزتي التميز الإبداعي والإعلامي للعام التدريبي 1440/ 1441 هـ

حصلت الكلية التقنية بالقنفذة، على جائزة التميز لأفضل برنامج إبداعي عن مبادرة نون التقنية والقيم والمشاركة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي للعام 1441هـ، كما حصلت على جائزة التميز الإعلامي، وذلك لتميز إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية والتي ساهمت وتميزت في نشر ثقافة التدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية مبارك الهزاع، أن هذه الجوائز تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في عامها الثالث وتهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة لدى المنشآت وتوثيق المبادرات والعطاءات المميزة وتقدير المتميزين وإثبات جهودهم وتقدير عطائهم و￼تعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل منشأة تدريبية لخدمة تميزها التدريبي والمجتمعي.

كما تسعد الكلية التقنية بالقنفذة بتقديم الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح فعاليات وبرامج الكلية لهذا العام وأيضا الشكر لمنسوبي الكلية وجميع اللجان وفرق العمل الذين عملوا بجد واجتهاد لتحصل الكلية على هذه الجوائز.