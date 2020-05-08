عاجل.. القبض على شخصين تورطا في ترويج ممارسات تتنافى مع القيم الدينية بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية، وضبط ما بحوزتهما من مواد مخالفة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.