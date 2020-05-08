“صحة الباحة”: رسالة “سوق الخضار المركزي” غير صحيحة

نفت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة صحة رسالة تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تقول بأن على من زار سوق الخضار المركزي بالباحة مراجعة أقرب مركز صحي لفحص كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول تحديد بعض مواقع التسوق، أو من قام بزيارتها خلال الخمسة أيام الماضية، بوجوب مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفايروس كورونا غير صحيح.

وأشار الشطي إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة للتعامل مع مصدر الرسالة، معرباً عن أمله في اتباع الجميع للإرشادات والتوجيهات، التي أصدرتها الجهات المعنية في مكافحة فايروس كورونا الجديد، من البقاء في المنازل وتجنب التجمعات، والحصول على المعلومات من مصادرها، وعدم تتبع الشائعات.