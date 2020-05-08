رئيس الكاف: الأولوية للصحة وليس لاستمرار المسابقات إذا تواصلت أزمة كورونا

استبعد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد استئناف مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في ظل الإجراءات العازلة التي تتخذها الحكومات المختلفة للتعامل مع وباء كورونا.

وقال أحمد في حوار مع وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، إنه لا يريد أن تكون كرة القدم مصدراً لزعزعة استقرار الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، وإذا استمرت الأزمة فالأولوية للصحة.

وأشار إلى أن ثمة افتقار للرؤية فيما يخص التعامل مع البطولات الإفريقية وكيفية إنهاءها، مبيناً أنهم يتعاملون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، ومع السلطات الصحية في كل بلد، وخاصة الاتحاد الإفريقي، وستتيح لهم نتائج هذه الخطوات الرؤية بشكل أوضح لحالة كرة القدم في إفريقيا.

ولفت أحمد إلى أن خلال الأسبوعين الماضيين، تواصلت إدارة “الكاف” بالاتحادات المحلية المختلفة في القارة الإفريقية، حتى تتمكن من الاستفسار عن الأوضاع، والتخطيط لنتائج مختلف المسابقات القارية.