بعد إعلان الحظر الشامل بالكويت.. شاهد حشود ضخمة في المتاجر

أظهرت لقطات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا ضخمة من الناس في الشوارع وقرب المراكز التجارية في الكويت، بعدما قررت السلطات الجمعة فرض حظر شامل للتجوال في البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية على تويتر إن قرار تطبيق الحظر الشامل سيطبق اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر ذاته.

وأظهرت صور ولقطات مصورة تجمعات ضخمة وطوابير طويلة قرب المراكز التجارية ومحال بيع الأغذية لأشخاص يحاولون التسوق قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

ومددت الكويت في 20 أبريل حظرا للتجول على مستوى البلاد لمدة 16 ساعة يوميا، من الرابعة عصرا وحتى الثامنة صباحا. ومددت تعليق العمل في القطاع العام بما في ذلك الوزارات حتى 31 مايو.

وأعلنت الكويت يوم الجمعة تسجيل 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7208 والوفيات إلى 47.

ويتزايد عدد الإصابات بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست باطراد وبلغ حوالي 86 ألف حالة و486 وفاة، على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس بما في ذلك حظر التجول ووقف رحلات الطيران لنقل المسافرين وإغلاق معظم الساحات العامة.