“فن العزلة”.. معرض افتراضي لأول مرة في المملكة

أقيم المعرض الفني الافتراضي “فن العزلة” عبر المنصة الإلكترونية https://ozla.art، اليوم، لأول مرة في المملكة، من أجل تشجيع الفنانين السعوديين على مشاركة أعمالهم الفنية التي أبدعوها خلال فترة العزل الوقائي وعرضها للجمهور في فضاء إلكتروني يحاكي المعرض الحقيقي.

ويستثمر المعرض تقنيات الواقع الافتراضي ويقدم تجربة فنية كاملة للزائر وهو في منزله، بحسب بيان لوزارة الثقافة.

وتقدم المنصة للزائر محاكاة واقعية للمعارض الفنية وتسمح له باستعراض محتويات المعرض والتنقل بين صالاته عن طريق جهازه الإلكتروني، معرض “فن العزلة” مبادرة من مجموعة “ميادين” وبدعم من وزارة الثقافة.

ويتضمن المعرض صالات متنوعة، مخصصة للهواة والمحترفين،من أبرزها صالات “بورتريه عزلة”، و”عزلة رقمية”، و”عزلة فنان”، “عزلة تجريدية”، و”عزلة الاحتراف” وهي الصالة المخصصة لعرض الأعمال الفنية لفنانين محترفين، كما خصُصت إحدى الصالات للأطفال بعنوان “مواهب عزلة”.