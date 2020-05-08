محافظ هيئة العقار يجتمع بأصحاب المكاتب العقارية المصنفة من الهيئة

عقد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك مساء أمس (الأربعاء)، اجتماعاً عبر دائرة الاتصال المرئي، بممثلي المكاتب العقارية، التي حصلت على التصنيف العقاري والتزمت بالمعايير التي أصدرتها الهيئة.

واستعرض المبارك مع ممثلي المكاتب العقارية الخدمات الحصرية والتسهيلات المقدمة للمنشآت العقارية المصنفة، والفرص المتاحة لهم حالياً من الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري، وزيادة قيمة خدمات المكاتب المصنفة ورفع جودتها ونوعية الأعمال التي تقوم بها.

وقال المبارك، إن الهيئة احتفلت أمس بتصنيف 100 منشأة وساطة عقارية تطبق معايير الهيئة العامة للعقار، مشيرًا الى أن هذا التصنيف يدعم أعمال هذه المكاتب العقارية ويرفع جودة الخدمات التي تقدمها، ويعطي لها فرصة الاستفادة من الخدمات الحصريّة التي توفرها لهم الهيئة وصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك تسويق منتجات البيع على الخارطة ومشاريع “سكني” وبرنامج الامتياز العقاري، وخدمات الصلح والتحكيم العقاري، وبيانات منصة المؤشرات العقارية والخدمات التي تقدم لهذه المنشآت المصنفة من خلال برنامج التعاون بين الهيئة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).