طريف تغلق 12 محلا مخالفا للأنظمة والاشتراطات الصحية

شارك رئيس بلدية محافظة طريف، المهندس عثمان بن صالح الضبعان، في جولة رقابية، اليوم، يرافقه فرق رقابية بصحة البيئة ببلدية محافظة طريف بحلمة مكبرة أسفرت عن إغلاق ١٢ محلا وتحرير ١٩ مخالفة واستبعاد ٣ عمال، لعدم التزامهم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية

وأكد الضبعان أن البلدية لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مهيب بالجميع ضرورة التعاون مع فرق البلدية الذين يعملون من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال برقم 940.