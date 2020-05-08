سامي الجابر: لن أبوح بسر استقطاب اللاعبين حتى لا يكون هناك أندية أفضل من الهلال #سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر

قال الكابتن سامي الجابر إنه لن يبوح بسر استقطاباته للاعبين حتى لا تستقطب أندية أخرى في الدوري لاعبين أفضل من نادي الهلال، إلا أن موضوع الاستقطابات يجب أن يخضع لضوابط قوية.

وأضاف الجابر خلال استضافته في برنامج “الليون” على قناة روتانا خليجية، أنه “حتى يكون لديك دوري على أعلى مستوى هو عمل تكاملي تتشارك فيه مجموعة جهات مثل: رابطة دوري المحترفين، الإعلام، الاتحاد السعودي، يجب أن تكون الأندية محترفة وليست هاوية وكل نادٍ يعتمد على نفسه ويبدأ بالصرف على نفسه”.

وتابع “أدواتنا الرياضية السعودية تمشي بثبات في اتجاه خلق “قوة ناعمة”، قادرة على إبراز التطور الكبير الذي حدث في المملكة”.