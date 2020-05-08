قراصنة إيرانيون استهدفوا الشركة الأمريكية المصنعة لعقار #كورونا

كشفت نسخة أرشيفية على موقع إلكتروني يستخدم في مسح العناوين الإلكترونية الخبيثة أن متسللين مرتبطين بإيران استهدفوا موظفين في شركة جيلياد ساينسيز الأميركية لصناعة الأدوية في الأسابيع الأخيرة تزامنا مع إعلان الشركة لطرح عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأفاد تقرير لوكالة رويترز وثلاثة باحثين في أمن الإنترنت بأن صفحة دخول على بريد إلكتروني زائفة مصممة لسرقة كلمات مرور أُرسلت إلى تنفيذي كبير في الشركة في إبريل الماضي.

وقال باحثون في أمن الإنترنت إن المحاولة وراؤها جماعة إيرانية تهدف إلى الوصول لحسابات بريد لموظفين في الشركة الأمريكية باستخدام رسائل تنتحل هويات صحفيين.

وأكد باحثان آخران في مجال أمن الإنترنت، غير مسموح لهما بالتحدث علنا، أن نطاقات وخوادم الإنترنت المستخدمة في محاولات التسلل الإلكتروني مرتبطة بإيران، فيما نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي تورط في الهجمات.

ويعتبر دواء ريمديسيفير الذي طورته شركة جيلياد من أكثر العلاجات التي تتم مراقبتها ودراستها لعلاج مرضى كورونا المستجد، وفقاً لبلومبرغ.

ويخضع عقار ريمديسيفير لتجربتين سريريتين على المرضى معتدلي الإصابة وشديدي الإصابة، وقالت جامعة شيكاغو إنها جربت الدواء على 125 مريضاً معظمهم يعانون من أعراض شديدة.