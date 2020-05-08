ضبط أكثر من ٣ آلاف كيلو مواد غذائية فاسدة في عسير

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من ٣ آلاف كجم من المواد العذائية الفاسدة.

وجاء عملية الضبط بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تخزن المواد الغذائية داخل سكن، إضافة إلى تواجد ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية وتم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبعد فحص المواد الغذائية تبين سوء تداولها وتخزينها في سكن العمالة وأسطح السكن المعرضة لأشعة الشمس وكثافة الحشرات والقوارض بالموقع.

ورصدت فرق الرقابة مخالفات بأماكن أخرى تمثلت في مخالفة شروط النقل والتخزين ووجود لحوم وأسماك فاسدة، تظهر عليها علامات التعفن بعد تغير الخواص الطبيعية بها، علاوة على تراكم النفايات بالموقع.

فيما تم إتلاف كافة المواد الغذائية التي تم ضبطها.