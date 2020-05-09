مستشفى كورونا الميداني في مكة.. تجهيزات طبية فائقة بالقرب من العشوائيات

أقامت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع القوات المسحلة، مستشفي ميداني بسعة 100 سرير.

ويحوي المستشفى، الذي أنشئ في حي كدي على مختبر، صيدلية، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، إضافة إلى غرف عمليات مجهزة، وتموين طبي (سهل الفك والتركيب يمكن تشييده بأي موقع خلال 60 ساعة عمل، على مساحه 2000 متر، وبه مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي متخصص بالخدمات الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ.

وتفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير اليوم موقع المستشفى الميداني المتنقل، لمناقشة الأمور المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة اللمسات الأخيرة للتجهيزات.