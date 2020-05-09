رغم أعداد الضحايا.. ترامب يصر على موقفه: كورونا سيختفي”دون لقاح”

أصر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على موقفه مجددا وأكد أن فيروس كورونا “سينتهي” حتى من دون إنتاج لقاح مضاد له.

وقال ترامب: أشعر بأن الوباء سيختفي حتى من دون تطوير لقاح له. سينتهي بعد مدة معينة ولن يعود مجددا. قد يعود مجددا للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال”.

وتابع الرئيس الأميركي: “لقد واجهنا من قبل فيروسات و إنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن العديد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرزت تقدما كبيرا في تطوير لقاح لكورونا لكن سواء توصلت إليه أم لا فإن الفيروس سيختفي”.

ورغم تصريحات ترامب المتفائلة فقد أقر قبل ساعات منها أن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك، وفقا لما نقلته شبكة “روسيا اليوم”.

تصريحات ترامب “المتفائلة” تناقضت مع تصريحات أخرى لمدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

فقبل أسبوع، وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، سُئل فاوتشي عما إذا كانت “الحياة ستعود حقًا إلى طبيعتها في هذا البلد (الولايات المتحدة) قبل أن يكون هناك لقاح فعلي متاح للجميع”.

وقد أجاب المسؤول الأميركي بوضوح، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية: “لن يحدث”.

وخلال مقابلة سابقة، رفض فاوتشي أيضا السير في طريق ترامب بأن يتلاشى الفيروس “بأعجوبة” وأوضح قائلا: “لا أعتقد أن هناك فرصة لتلاشي هذا الفيروس.. سيظل موجودا، وإذا ما أتيحت له الفرصة، فإنه سيعاود الظهور”.

وشدد على أنه على الولايات المتحدة أيضا التركيز هذا الصيف على تعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد بشكل صحيح، وضمان توافر أسرة المستشفيات، وأجهزة التنفس الصناعي، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.