رياح وبرَد في كليهما.. سيول بمكة وأمطار بالمدينة

حذرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من “أمطار تصل إلى حد السيول”، تضرب 8 محافظات حول مكة المكرمة بداية من اليوم السبت.

وقالت الهيئة إن محافظات الطائف وميسان واضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل ستشهد نشاطا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

وأكدت الهيئة أن الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وخيبر والعلا، في منطقة المدينة المنورة، ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي مكة والمدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.