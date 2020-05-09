مطوفو الدول العربية تطلق مبادرة للتبرع بالدم لمرضى كورونا

تستضيف المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المبادرة المشتركة بين وزارتي الحج والعمرة والصحة للتبرع بالدم تحت إشراف إدارة المختبرات وبنوك الدم بنك الدم الصحي.

وتهدف المبادرة لتأمين الدم ومشتقاته في ظل الحاجة الملحة وظروف جائحة كورونا وذلك من خلال تخصيص مكان بمقر المؤسسة بحي أم الجود بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية وذلك في الفترة مابين 17 إلى 21 رمضان من الساعة 9 مساءا إلى الواحدة صباحا.

وخصصت وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسة تطبيق خاص يحمل اسم ” وتين ” على الرابط التالي bit.ly/arbhajj2 وذلك للتسجيل فيه للحصول على تصريح للخروج والتبرع بالدم.

وتستهدف المبادرة المساهمين في المؤسسة بجانب جميع شرائح المجتمع المكي من مواطنين ومقيمين وذلك لجمع أكبر كمية دم ممكنة للإستفادة منها في ظل الحاجة الملحة، وظروف جائحة كورونا.

ووفق رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان فإن هذه المبادرة حلقة في سلسلة مبادرات قدمتها المؤسسة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لدعمها في حملتها لتطويق فيروس كورونا إنطلاقا من واجبها الوطني والاجتماعي.

ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة الذين أبدوا إستعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية تهدف لتطويق هذا الوباء ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

بدوره شدد نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري على أن مبادرة تبرع الدم تعد ثالث مبادرة تقدمها المؤسسة في الجانب الصحي حتى الآن بعد التبرع بسيارات إسعاف المؤسسة الحديثة والمجهزة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها لنقل المرضى ، بجانب تسليمهم مبنى الخدمات المساندة بجانب مقر المؤسسة للاستفادة منه فيما يخص الكوادر الطبية والإدارية العاملة في الميدان.

وأشار الدكتور بياري إلى ان المؤسسة امتدت مبادراتها للتبرع بإفطار صائم للأسر المحتاجة المتضررة بسبب جائحة كورونا.

وختم نائب رئيس المؤسسة حديثه بأن المؤسسة لديها المزيد من المبادرات المجتمعية وذلك ضمن دورها كمؤسسات مجتمع مدني في مساعدة كل الجهات العاملة في تطويق فيروس كورونا مشيرا إلى أن هذه المبادرات سترى النور قريبا .