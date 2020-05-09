بسبب الأحساء والهلال.. سامي الجابر يثير عاصفة على تويتر: تأييد وانتقاد وهجوم ومطالب بالاعتذار

عاصفة من ردود الفعل أثارها اللاعب السعودي الشهير، سامي الجابر، بسبب مقابلة تليفزيونية أجراها مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء ما قاله الجابر، وهو لاعب سابق في نادي الهلال، قبل أن يقوم بتدريبه، ويتولى رئاسته بعدها، ما بين مؤيد ومشجع، ومنتقد، ومهاجمٍ يطالبه بالاعتذار.

وخلال حواره الذي امتد لساعتين، قال الجابر إن نادي النصر ليس منافسًا للهلال، فالفارق بينهما سنة ضوئية. كما تحدث عن ملف الاحتراف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والأجانب في البطولة، وكذلك عما يُثار في الإعلام حول انضمامه للكادر الإداري أو الفني المستقبلي لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

وطالب الكثيرون الجابر بالاعتذار عن تصريحات أدلى بها عن الأحساء وجازان، وقال فيها: “كلمه شح (لاعبين) في الملاعب السعودية كلمة غير صحيحة، المشكلة في الكشاف والكشافين الي اختفوا عن ساحات والمشكلة ما عاد عندنا البرامج الي تعطي، أول وين كنت تكتشف الموهبة؟ في الحواري..”.

وتابع قائلا: “الآن في مدارس وبدأت البرامج على المدارس لكن وين الكشافين، هل كل نادي عنده (سكاوتينغ) كما يسموها في أوروبا؟ أنا متأكد على عدد السكان الموجودين في جيزان ولا في الأحساء، ليش ضربتلك هذول كمثل؟ لأن هذول أكثر عدد سكان وأكثر فقر ودائما يقول لك الحاجة زي البرازيل الحاجة وفي مواهب ولكن هل الموهبة هذه يكون في ناس راحت وشافت المواهب من الصغر؟”.

وفي تعقيب على هذه التصريحات غرد الأمير عبدالعزيز بن بدر بن جلوي آل سعود، على تصريحات الجابر، بتغريدة قال فيها: “للمعلومية.. الأحساء انجبت ابرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية وهي احد اسباب تقدم السعودية اقتصادياً بثرواتها الغنية، كلامك مردود عليك والاعتذار افضل من التبرير”.

ودخل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، على خط الجدل، بتغريدة حملت صورة له وللجابر معلقا: “لقاء مميز من نجم مميز. وبدت الحسابات الوهمية ب النباح كالعادة”.