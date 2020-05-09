الصين: دواء جديد يساعد في “كبح جماح” كورونا

نجح باحثون صينيون في تصنيع عقار مضاد لمرض كوفيد 19، ساعد في تخفيف الأعراض عن المصابين، وقضى على نسبة كبيرة من فيروس كورونا، المتسبب بالمرض، في أجسامهم.

ويتكون العقار الذي تم تصنيعه من توليفة أدوية معروفة تعالج نقص المناعة، والالتهاب الكبدي، والتصلب المتعدد، هي لوبينافير/ريتونافير، وريبافيرين، وإنترفيرون بيتا، على الترتيب.

وأجريت التجربة على 12 شخصا، وقال كوك يونغ يوين الأستاذ في جامعة هونج كونج والذي شارك في رئاسة البحث إن “تجربتنا تظهر أن العلاج المبدئي لحالات كوفيد-19 التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة بالأدوية المضادة للفيروسات ربما يعجل بكبح كمية الفيروس في جسم المريض وتخفيف الأعراض وتقليص الخطر على العاملين في مجال الرعاية الصحية”.

وأضاف إن تقليص الخطر على العاملين في مجال الصحة سيكون راجعا إلى تأثير هذه التوليفة الثلاثية على “الفرز الفيروسي” الذي يحدث عندما يكون بالإمكان اكتشاف الفيروس واحتمال امكانية نقله.