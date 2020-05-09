خلال أسبوع.. إردوغان يفاجئ الأتراك بزيادة “رابعة” في أسعار الوقود

للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، فرض الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيادة جديدة على أسعار الوقود، بدءًا من منتصف ليل السبت.

وأعلنت الحكومة التركية زيادة جديدة فى سعر السولار، بلغت 13 قرشًا على كل لتر.

وقالت نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: “الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتبارًا من 09 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشًا على البنزين، و13 قرشًا على السولار”.

بعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.

أما سعر البنزين فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.