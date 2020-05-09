11 ألف حالة جديدة.. روسيا: إصابات كورونا تقترب من الـ200 ألف

لليوم السابع على التوالي، واصل فيروس كورونا انتشاره السريع في روسيا، حيث أعلنت السلطات عن اكتشاف نحو 11 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى نحو 200 ألف.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة في الدول الأكثر تضرراً، من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. إلا أن عدد الوفيات يبقى منخفضًا مقارنة بجميع هذه البلدان وغيرها في أوروبا مثل فرنسا أو حتى ألمانيا، حيث تمّ تسجيل 1827 وفاة، منها 104 في اليوم الأخير.

وبررت السلطات الروسية الزيادة في عدد الإصابات في الأسبوع الماضي إلى التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، والتي بلغت 5.2 ملايين اختبار حتى اليوم السبت، وهو ما يفسر أيضا، انخفاض معدل الوفيات.