البيئة: كافة السلع الغذائية متوفرة بكثرة.. وبأسعارها الطبيعية

أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ توفر كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن والمقيم، وبأسعارها الطبيعية المعتادة.

وقال الغامدي إن لجنة وفرة السلع وضبط الأسعار قامت بجولات تفقدية للتأكد من الوفرة ومتابعة الأسعار بمنطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى محافظة جدة، وتقديم الدعم اللوجستي لإيصال تلك السلع للأسواق بالكميات التي تغطي حاجة السكان بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبمتابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشاريع الزراعية بالمنطقة، وبحث سبل تطوير القطاع الزراعي؛ نظراً لكونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد وداعماً للاقتصاد الوطني، كما تأتي هذه الحملات بهدف الوقوف على مدى الالتزام والتأكد من جودة المنتجات المعروضة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته، مؤكدا أن أجهزة المدينة تعمل على قدم وساق وتقوم على ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين.

وكانت لجنة وفرة السلع الغذائية، برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزارة التجارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، قامت بجولات ميدانية على أغلبية منافذ البيع والتأكد من الوفرة وضبط الأسعار وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع ومستوى النظافة ورصد الغرامات على المخالفات؛ إن وجدت، وتنظيم الحركة للأفراد ومتابعة الاشتراطات الصحية للدخول إلى المنافذ حفاظاً على صحتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.