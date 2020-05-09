“الصحة” تضيف خدمة “واتساب” للإجابة على الاستفسارات بشكل فوري

أضافت وزارة الصحة خدمة “واتساب”، إلى خدماتها المتعددة في “مركز الصحة 937″، للإجابة على الاستفسارات بشكل فوري.

أعلن ذلك وزير الصحة “توفيق الربيعة”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، موضحا أن المركز يجيب عن الاستفسارات حول “فيروس كورونا والمراكز الصحية والتعليمات الوقائية وعدد من المعلومات والخدمات”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق، عن بدء العمل بخدمة “واتس آب” لمركز اتصال الصحة 937 وذلك في مرحلتها الأولى؛ حيث توفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) وذلك عبر رقم المركز 920005937.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف اخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة: “هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الالكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة”.

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.