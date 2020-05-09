غدا.. بدء تطبيق قرار إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

يستعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بدءا من غد الأحد، لتطبيق قرار إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية.

والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية مع الوزارة في تطبيق البرنامج من بينها: وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.

ويأتي القرار للتقليل من التعاملات النقدية، لحماية المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال النقود بكافة أشكالها، والتي من بينها الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.