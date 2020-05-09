التلفزيون التايلاندي يُشيد بجهود السعودية الإنسانية في رمضان حول العالم

تناول التلفزيون الرسمي بمملكة تايلند تقريراً في نشرة الاخبار الرئيسة، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، منوهاً بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة في مدن وأقاليم تايلند.

وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام ، لاسيما هذا العام الذي تزداد الحاجة مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ،بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك.

ووزعت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك أكثر من 4000 سلة غذائية مستهدفة 30 ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية ، كما سيوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و 250 سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.

يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات.