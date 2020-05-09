عاجل.. “سكني” يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج “الدانة الغربي”، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يوفر المشروع 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء، يأتي ذلك استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة تلائم كافة حاجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن كافة الاستفسارات حول المشاريع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع “الدانة الغربي” يتميز بموقع استراتيجي بجوار كلية البنات، وسهل الوصول اليه في مدينة الخرج على بعد 1 كم من جامعة الامير سطام وبالقرب من طريق الملك عبد الله ومن المراكز التجارية الكبرى، وتبلغ مساحة المشروع السكني 39.042 م2 ويُوفرّ 116 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا في 4 نماذج مختلفة، وتتراوح مساحات الوحدات من 232 الى 285 م2 وتبدأ أسعارها من 680 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتتميز الفلل بتصاميم عصرية مع استغلال رائع للمساحات الداخلية، ومساحات خارجية واسعة تحقق خصوصية السكن وجودة عالية في التنفيذ، ويحتوي المخطط على العديد من الخدمات والمرافق العامة.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتها، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقاما قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.