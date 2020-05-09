“رماح” تقدم ٧ آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا

قدمت محافظة رماح ممثلة في رجال وسيدات الأعمال وفرع الغرفة التجارية ومجلس المسوؤلية الاجتماعية وجمعية البر بالمحافظة سبعة ( ٧ ) آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا بالمحافظة.

و يأتي ذلك تلبية لمبادرة (خيرات الرياض )التي أطلقها صاحب السمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله – وسمو نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – حفظه الله – ودشنها وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري،

وثمن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء هذه المساهمة الغير مستغربة من أهالي المحافظة.