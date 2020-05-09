الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إسقاط طائرة تركية مسيرة في عين زارة جنوبي طرابلس.

ويحشد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خلفة حفتر، قواته استعدادا لانطلاق عملية عسكرية واسعة باسم “طيور أبابيل”، تهدف إلى تحرير مدن غربي البلاد من التدخل التركي والميليشيات.

وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، باستعادة طرابلس إلى حضن الوطن في وقت قريب جدا، ووعد الليبين بمفاجآت سارة.

وتسعى هذه الخطوات والقرارات من الجيش الليبي إلى استعادة السيادة على كامل التراب الليبي، فيما تعاني العاصمة حالة من الفوضى وسط تساؤلات حول هوية من يحكمها.

ويتحرك الجيش الليبي فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل إرسال دفعات من المرتزقة حتى يساندوا الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس.