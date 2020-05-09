الاتصالات و”مدن” تطلقان مبادرة لتحفيز التحول الرقمي في المصانع

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن»، مبادرة تحفيز الحلول الرقمية الأساسية في المصانع لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الممكّنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية، وتحفيز تبني خدِمْات وحلول المصدر المفتوح في القطاع الصناعي، بإضافة إلى تمكين التحول الرقمي وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

وكانت الجهتان قد أطلقتا في وقت سابق العام الماضي مبادرة لنشر البنية التحتية الرقمية في المدن الصناعية، لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي واغتنام الفرص الواعدة في مجال التحول الرقمي، حيث تم إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر من 1300 مصنع بخمس مدن صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص.