الخارجية الأمريكية: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء السبت، إن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي دول العالم مخاطر إيران.

وأضاف بومبيو أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنا.

وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب واشنطن منه.

وخفّف الاتفاق من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي، إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر.

وستستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها أنها لا تزال “مشاركة” في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.