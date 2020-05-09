تركيا تستغل جائحة كورونا لشحن الأسلحة إلى دول وسط المساعدات الطبية

كشفت تقارير وسائل إعلام دولة أن 6 طائرات شحن عسكرية تركية سافرت من تركيا إلى جنوب إفريقيا، تحمل عددا قليلا من المعدات الطبية على إحدى الطائرات، ثم عادت إلى أنقرة محملة بالمعدات العسكرية.

وأفاد تقرير لصحيفة “ديلي مافريك” الجنوب إفريقية، بأن تركيا اشترت معدات عسكرية من شركة منتجة للذخيرة تدعى “راينميتال دينل مونيتيون” (RDM)، وشحنتها إلى أنقرة على متن طائرات المساعدات الطبية.

وأشار تقرير “ديلي مافريك” إلى أن ذلك تم بالرغم من أن لوائح الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء.

وأوضح أن تركيا أرسلت مساعدات لمكافحة كورونا إلى 57 دولة، من بينها دولة ليسوتو التي لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، وتقع في إفريقيا الجنوبية.

وتعد جنوب إفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا، وسبق أن حذر رئيسها سيريل رامافوزا، تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.

وحذر تقرير لصحيفة “ذا ستار” الجنوب أفريقية، من أن المعدات العسكرية التي باعتها بلاده إلى تركيا “ستنتهي على الأرجح في سوريا وليبيا بنتائج مدمرة”.