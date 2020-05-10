لجنة الحكام تتمسك باستمرار تقنية “فار” حال استئناف الدوري

طالبت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤولي الاتحاد باستمرار تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الملاعب السعودية حال قرر الاتحاد استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مسابقة الدوري توقفت إضافة إلى النشاطات الرياضية الأخرى في السعودية منذ منتصف آذار/مارس الماضي بقرار من وزارة الرياضة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد عالميا.

وأوضحت مصادر أن لجنة الحكام ردت إلى اتحاد القدم بخطاب أوضحت فيه أن لديهم 42 حكما “18 حكم ساحة و24 حكما مساعدا” لديهم رخصة حكم الفيديو المساعد (فار) وجاهزون لقيادة المباريات حال استئناف الدوري.

ووافقت لجنة الحكام على تطبيق قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” الذي أعلنه أمس الأول الجمعة، بالسماح بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق عند استئناف المباريات لمساعدتهم على التأقلم بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا.