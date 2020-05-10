حدث في البيضاء.. ميليشيا الحوثي تقصف المدنيين وتقتل امرأة داخل منزلها

لقيت امرأة يمنية مصرعها في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق مدنية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الميليشيا الحوثية قصفت منازل السكان في قرية النجر بمنطقة قانية، وأن قذيفة اخترقت إحدى البيوت، وأصابت امرأة داخل غرفتها، وأردتها قتيلة على الفور، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وسقط المئات من المدنيين في اليمن بينهم نساء وأطفال جراء هجمات تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستهدفةً مناطق مأهولة بالسكان بمحافظة البيضاء ، كان آخرها إصابة امرأتين مسنتين وطفلة، الشهر المنصرم.