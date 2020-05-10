المكسيك وألبيرو: 293 ضحيةً لـ #كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اكتشاف 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 193 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.

كما أعلنت وزارة الصحة في ألبيرو، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1814 حالة بعد تسجيل 100 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 65 ألفا و15 شخصا، وذلك بعد تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل الى 20 ألف و246 شخصا.

وأعلن الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، عن تمديد فترة الحجر الصحي حتى 24 مايو الجاري