أهلي جدة يعود للكرة.. معسكر مغلق للاعبين أول يوليو

يعقد النادي الأهلي السعودي معسكرا داخليا للاعبي كرة القدم لديه في الربع الأول من شهر يوليو المقبل، في أول نشاط كروي للنادي، منذ قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا منذ منتصف شهرمارس الماضي.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الصربي فلادان ميليوفيتش، المدير الفني للفريق على أول يوليو كموعد مبدئي لعودة التدريبات.

وقالت مصادر إن النادي ينتظر تحديد موعد رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم ملامح العودة للفريق، مبينةً أن المدرب طلب أن يكون هناك 4 مباريات تجريبية كحد أدنى للوقوف على جاهزية الجميع.