كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ4 ملايين والضحايا 277 ألفا

تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أربعة ملايين شخص، أكثر من 75% منها في أوروبا والولايات المتحدة، حسبما أعلنت وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وبلغت أعداد المصابين في كافة دول العالم 4 ملايين و1437 شخصا، لقي منهم 277 ألفا و127 مصرعهم. منهم في أوروبا مليون و708 آلاف و648 إصابة و155 ألفا و74 وفاة، وفي أمريكا مليون و305 آلاف و544 إصابة، و78 ألفا و320 وفاة.

وقالت فرانس برس إن الإحصاءات لا تعكس إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.