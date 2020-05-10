مايكروسوفت: 100 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة في “أزور سفير”

أطلقت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت مسابقة لاكتشاف أية ثغرات أمنية مهمة في نظامها التقني الجديد “ازور سفير”، ووعدت كل من ينجح فيها بجائزة تبلغ 100 ألف دولار.

وتعتبر الشركة نظام “ازور سفير” أساسا حقيقيا لتطبيقات تكنولوجيا الربط البيني عبر الإنترنت للتحكم فى الأجهزة المتضمنة في الأشياء اليومية، بدءا من كاميرا الإنترنت وحتى أبواب الجراج.

ويتكون النظام من معالج معتمد مع نسخة مصممة حسب الاحتياجات، طورتها مايكروسوفت من نظام التشغيل مفتوح المصدر لينكس، ويسمى “سفير أو إس” وخدمة تأمين لتحديد المشكلات وإصدار تحديثات له.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن سيلفي ليو، وهى واحدة من مديرى برامج أمن البيانات في مايكروسوفت، قولها: “نقدم المزيد من المحتوى والموارد لتزويد الباحثين بما يحتاجون إليه من أدوات وتحسين قدرتهم على اكتشاف نقاط الضعف الخطيرة في تقنية الحوسبة السحابية التي يتم تطويرها”.

ويمكن للباحثين الراغبين المشاركة في هذه المسابقة تقديم طلباتهم حتى يوم 15 مايو الحالي، وبعد ذلك ستحدد شركة مايكروسوفت الباحثين المؤهلين للمشاركة في المسابقة، والذين سيتم السماح لهم بالوصول إلى أدوات البرمجة الخاصة بالنظام، وكذلك المعدات والشفرات المتاحة للباحثين في مايكرسوفوت. وسيكون أمام المشاركين حتى 31 أغسطس المقبل لاكتشاف المشكلات وتقديمها لمايكروسوفت.